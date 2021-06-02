Участник Евро-2020 упустил победу на 97-й минуте перед матчем с Казахстаном

Все голы были забиты во втором тайме.

Фото: ffm.mk©
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Сегодня 11:43

Северная Македония провела товарищеский матч со сборной Словении в рамках подготовки к Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева - на 55-й минуте отличился Элиф Элмас. Однако удержать минимальное преимущество они не сумели, на 90+7-й ответный гол забил Домен Чрнигой.

Напомним, что 4 июня в Скопье Северная Македония проведет контрольную игру с Казахстаном.

На предстоящем чемпионате Европы по футболу македонцы сыграют в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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Метки:
Сборная РК по футболу Македония Евро-2020


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Сегодня 11:43
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