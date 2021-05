U2 и Мартин Гаррикс представили гимн Евро-2020

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс и рок-группа U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сингл называется We Are The People - "Мы люди". Ранее нидерландский диджей анонсировал его у себя в социальных сетях.

Музыкальное произведение вышло сегодня, 14 мая, в День рождения Гаррикса.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 странах Европы. Матчи примут Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Глазго и Копенгаген. Полуфинальные матчи и финал примет стадион "Уэмбли".

Спонсор материала Parimatch - онлайн-букмекер №1 в Казахстане. Компания дарит до 70 000 тенге при первом пополнении игрового счета. Получить бонус