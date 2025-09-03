"У него нет травмы". Алиев объяснил отсутствие Зайнутдинова в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев высказался об отсутствии Бахтиёра Зайнутдинова. Футболист московского "Динамо" не сыграет в сентябрьских матчах с Уэльсом и Бельгией в рамках отбора на чемпионат мира-2026, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Нам нужно всем объединиться и поддержать Бахтиёра. Когда нам было сложно, он всегда нам помогал, забивал, стал лучшим бомбардиром. Я был в Москве, говорил с главным тренером "Динамо" Валерием Карпиным и с самим Зайнутдиновым. Бахтиёр готов хоть на одной ноге выйти на поле, хоть с операционного стола. Но его мышцы пока не готовы к таким нагрузкам. Ему лучше набрать микроцикл, выработанный испанским фитнес-тренером "Динамо". После того, как он пройдёт микроцикл - он сможет играть. У него нет травмы, он просто неподготовленный. У него начались спазмы мышц после 45 минут игры с ЦСКА. Представьте, он 6-7 месяцев не то, чтобы не играл, даже не тренировался. Нам нужно всем объединиться, его поддержать и помочь. Он находится в прайм-возрасте", - заключил Али Ханалиевич.

Добавим, что Зайнутдинов не играл за сборную с ноября прошлого года. Он также пропустил три последних матча в составе "Динамо".

Завтра, 4 сентября, в Астане состоится матч квалификации ЧМ-2026 между Казахстаном и Уэльсом. А 7 сентября подопечные Алиева сыграют на выезде с Бельгией.

Зайнутдинов пропустил половину матчей сборной за 2 года. Теперь он не сыграет с Уэльсом и Бельгией