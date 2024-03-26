Туркменистан проиграл второй матч подряд после поражения от Казахстана

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Сегодня 22:20
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Сборная Туркменистана сыграла на своем поле с командой Ирана в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ашхабаде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Мехди Гайеди.

Отметим, что 21 марта иранцы разгромили Туркменистан на своем поле со счетом 5:0.

Напомним, что 14 марта в ОАЭ сборная Туркменистана в товарищеском матче уступила команде Казахстана со счетом 0:2.

Таким образом, Туркменистан, набрав одно очко занимает предпоследнее третье место в группе E. Также один балл у Гонконга. Команды Ирана и Узбекистана набрали по десять баллов.

Метки:
Туркмения Иран Сборная РК по футболу Чемпионат мира по футболу

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