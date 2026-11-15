Третьим поражением подряд завершился матч Украины в Лиге наций

Сборная Северной Ирландии по футболу одержала минимальную победу над Украиной в пятом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.
Матч прошёл в Белфасте и завершился со счётом 1:0. Решающий гол хозяева забили на 68-й минуте усилиями Терри Девлина.
Таким образом, украинцы потерпели третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира и потеряли шансы на попадание в топ-2 группы. Североирландцы же сохранили лидерство в квартете.
1. Северная Ирландия - 11 очков;
2. Венгрия - 10;
3. Украина - 4;
4. Грузия - 2.
17 ноября сыграют Украина - Грузия и Венгрия - Северная Ирландия.
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