Третьим поражением подряд завершился матч Украины в Лиге наций

Сборная Северной Ирландии по футболу одержала минимальную победу над Украиной в пятом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Белфасте и завершился со счётом 1:0. Решающий гол хозяева забили на 68-й минуте усилиями Терри Девлина.

Таким образом, украинцы потерпели третье поражение подряд в нынешнем розыгрыше турнира и потеряли шансы на попадание в топ-2 группы. Североирландцы же сохранили лидерство в квартете.

Группа 2 Лиги B после пяти матчей:

1. Северная Ирландия - 11 очков;

2. Венгрия - 10;

3. Украина - 4;

4. Грузия - 2.

17 ноября сыграют Украина - Грузия и Венгрия - Северная Ирландия.

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