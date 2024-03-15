Тренер сборной Туркменистана оценил игру Казахстана после поражения

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Вчера 20:56
©Turkmenportal.com

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов в интервью Turkmenportal.com оценил товарищеский матч с национальной командой Казахстана, сообщают Vesti.kz. Встреча в ОАЭ завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев.

Голы в составе Казахстана забили Ислам Чесноков и Александр Зуев.

"Эта товарищеская игра была специально запланирована для того, чтобы наши футболисты получили опыт встреч с сильными соперниками в преддверии официальных матчей отборочного турнира.

Сборная Казахстана продемонстрировала себя хорошо сплоченным и физически подготовленным коллективом. Наши ребята выполнили поставленные на игру задачи на стадии созидания атак. Вместе с тем, мы выявили определенные проблемы на завершающей стадии и будем работать над их устранением", - отметил Оразов в беседе с корреспондентом Turkmenportal.

Наставник туркменской команды подчеркнул, что эта встреча стала ценным опытом для оценки прогресса команды в процессе подготовки к официальным матчам.

"У нас остается пять дней для того, чтобы отточить некоторые детали перед стартом отборочного цикла. Эта игра позволила проанализировать текущее состояние дел", - резюмировал Мерген Оразов.

Напомним, 21 марта в Афинах Казахстан сыграет с Грецией на стадии плей-офф Лиги наций. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы.

Метки:
Сборная РК по футболу Туркмения

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