Тренер сборной Северной Македонии оценил уровень команды Казахстана

Ассистент главного тренера сборной Северной Македонии Роберт Стояновски порассуждал о предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Казахстана. Встреча пройдет в понедельник, 9 июня, на "Астана Арене", сообщают Vesti.kz.

Пресс-конференцию посетил именно Стояновски, так как главный тренер Благоя Милевски дисквалифицирован из-за трех желтых карточек в предыдущих турах. В завтрашней игре Милевски не сможет находиться на скамейке запасных, поэтому его функции будет исполнять Стояновски.

- Это квалификационный матч. Мы знаем, что Казахстан - хорошая команда, сильный соперник, мы его уважаем. Мы не смотрим на результаты прошлых матчей, так как каждая игра - это новая история. Мы постараемся добиться хорошего результата.

- Большинство наших игроков действительно закончили сезон в клубах. Но на тренировках мы работаем полностью, игровая практика у них имеется. Наша цель - правильно распределять силы, выстраивать расписание игр и тренировок. У нас есть мотивация, так как это не товарищеский матч, а официальная игра. И не важно, какой соперник.

- Я не выделю кого-то отдельно. Но Казахстан силен именно как команда, как коллектив.

- Нет ли опасений касательно того, что у ваших игроков будет недостаточно высокий уровень мотивации. В Европе сезон уже завершен, был длительный перелет, а еще в соперниках сборная Казахстана, которая не показывает хорошие результаты в последнее время.- Кого из игроков сборной Казахстана могли бы выделить?

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