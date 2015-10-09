Тренер сборной Португалии откровенно высказался о Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду по-прежнему остаётся ключевой фигурой национальной команды, передают Vesti.kz.

По словам Мартинеса, при выборе игроков штаб всегда отталкивается от трёх базовых критериев. И по всем этим пунктам Роналду до сих пор проходит без вопросов.

"Все дело в его отношении к профессии. Мы постоянно оцениваем три ключевых фактора – уровень таланта, накопленный опыт и вклад, который футболист способен дать сборной. То, что он предъявляет к себе высочайшие требования ради пользы команды, позволяет капитану сохранять место в составе. Его желание быть лучшим передается партнёрам. 25 голов в 30 матчах на позиции нападающего подтверждают, что его игра приносит сборной ощутимую пользу, – отметил Мартинес", – цитируют тренера Marca.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду по праву считается одним из самых успешных футболистов в истории мирового футбола. За карьеру он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Англии, Испании и Италии, а со сборной Португалии завоевал титулы чемпиона Европы в 2016 году и победителя Лиги наций УЕФА.

В его личной коллекции – пять "Золотых мячей" и четыре "Золотые бутсы".

Напомним, что за свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". С начала 2023 года португальский нападающий защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

