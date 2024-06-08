Тренер сборной Казахстана объяснил поражение от Армении

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев подвел итоги гостевого матча против Армении (1:2). Это был первый матч для него в качестве главного тренера, сообщают Vesti.kz.

"Ни к одному футболисту мы не можем предъявить претензии по самоотдаче. Да, были какие-то ошибки, но все выложились на максимум. В двух эпизодах потеряли концентрацию и не реализовали свои моменты. Думаю, можно так коротко оценить результат сегодняшней игры. Создавали достаточно голевых моментов, но не реализовали. Не хочется это все списывать на невезение. Может быть, где-то не хватило мастерства, где-то не повезло. У нас есть группа молодых футболистов, которые играют и, как мы видим на сегодняшний день, имеют большое будущее. Можем проверить в таких матчах, на каком уровне они находятся", - цитирует слова Балтиева пресс-служба КФФ.

Напомним, что сборная Казахстана в товарищеском матче в Ереване проиграла соперникам из Армении - 1:2. Гол престижа удалось оформить лишь с пенальти на последней добавленной минуте.

Что касается позиции главного тренера, то Станислав Черчесов уже утвержден на эту роль, но пока не приступил к своим обязанностям. В следующем матче, который пройдет 11 июня с Азербайджаном, команду выведет вновь Балтиев, но Черчесов будет находиться на трибунах.