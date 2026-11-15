Тренер Португалии отреагировал на разгромное поражение от Дании

Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш спокойно отреагировал на разгромное поражение от Дании в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Браге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

"Мы не были столь сильны коллективно, как в первом матче в Дании. В плане обороны нам не удалось остановить атакующую игру датчан, особенно во втором тайме. Когда я думал, что команда сможет прибавить, у неё это не получилось в противостоянии с более мастеровитой Данией.

Второй нападающий сегодня [Жоау Феликс] не сумел сыграть между линиями, и мы не смогли получить преимущество в центральной зоне. Дания владела перевесом и удивила нас. Если бы мы уже гарантировали себе выход из группы, в Кардиффе сыграли бы другие футболисты, но сейчас главное - обеспечить путёвку дальше", - добавил тренер, сделав акцент на не самой удачной игре Жоау Феликса.

Отдельно он прокомментировал отсутствие Жоао Канселу и Нуну Мендеша:

"В первых четырёх матчах мы работали с ними обоими, но сегодня их не было, вышли новые игроки. Когда проигрываешь, проигрывают все. Мы допустили несколько точечных ошибок, но в целом ошибки были скорее командными, чем индивидуальными. Проигрывать всегда неприятно, это бьёт по эмоциональному состоянию игроков. Команда подходила к матчу сверхоуверенной в себе, но сегодня нужно отдать должное Дании", - цитирует Жезуша A Bola.

Группа 4 Лиги А после пяти матчей:

1. Португалия - 12 очков;

2. Дания - 9;

3. Норвегия - 6;

4. Уэльс -3.

17 ноября сыграют Уэльс - Португалия и Дания - Норвегия.