Тренер команды Узбекистана ответил о своём назначении в сборную Казахстана

Наставник сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе прокомментировал возможность своего назначения на пост главного тренера национальной команды Казахстана, если будет свободен от текущих обязанностей, передают Vesti.kz.

Ранее источники сообщали, что Исполком Казахстанской федерации футбола (КФФ) принял отставку 44-летнего Али Алиева после разгромного поражения от Бельгии со счётом 0:6 в матче квалификации к чемпионату мира-2026.

"Если буду свободен, то почему мне не должно быть интересно? Интересно было бы попробовать себя в турнирах под эгидой УЕФА. Интересно тем, что жил в своё время в Казахстане и играл там. Но я ещё так смотрю на всё: если есть интересный вызов, решаются какие-то задачи, то будет интересно!", — заявил Кападзе Legalbet.kz.

О Кападзе

44-летний Кападзе — уроженец Ферганы. В детстве он жил в Казахстане: в Шымкенте, Алматы и Есике, а с 2012 по 2014 год выступал за клуб "Актобе".

Ранее Тимур Кападзе впервые в истории вывел сборную Узбекистана на чемпионат мира-2026 по футболу, который состоится следующим летом в США, Мексике и Канаде.