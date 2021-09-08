Тренер Боснии и Герцеговины хотел заплакать после матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины Марко Топич прокомментировал матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Казахстана, который завершился ничьей, передает Reprezentacija. Он отметил, главный тренер команды Ивайло Петев едва не расплакался после этой встречи.

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- Грустно, очень грустно. Тренер хорошо подготовил игроков. Вы сами видели, что в первом тайме мы могли забивать как минимум два-три гола. Но мяч просто не попадал в ворота. При таких моментах Джеко обычно всегда забивает голы. Мне очень жаль, нам не на что жаловаться.

- Весь матч очень эмоционально переживал Ивайло Петев. И хотя некоторые хвалят проделанную им работу, но есть и критика.

- У нас на Балканах больше всего тренеров и экспертов. Когда Петев пришел на должность главного тренера, создавал такую ​​негативную атмосферу, что это было невероятно, и при этом он молча работал. Сегодня же мы видим очень много молодых игроков. Надо давать человеку заниматься своим делом. Он хороший специалист, и я уверен, что у него все получится. Было ясно, что он очень эмоционален во время игр. На пресс-конференции он чуть не заплакал... Петев ничем не хуже предыдущих тренеров.

- Босния и Герцеговина сыграла ровно половину из восьми возможных отборочных матчей чемпионата мира. Вопрос еще открыт.

- В жизни всегда на что-то надеешься - лучшую работу, лучшую зарплату... Мы должны надеяться, что в конце концов добьемся своей цели. Посмотрите на таблицу... Кто бы мог подумать, что Украина наберет пять очков после пяти игр, а она - главный фаворит на второе место.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Казахстан завершился со счетом 2:2.

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