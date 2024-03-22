Топовый европейский клуб накажет экс-игрока КПЛ за лайк: подробности

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Сегодня 21:28
©ФК "Шахтер" (Донецк)

Хавбек донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров подвергнется штрафу за лайк публикации о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Игра прошедшая накануне в Москве завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0. 

По информации украинских СМИ 19-летний футболист из Таджикистана поставил лайк под публикацией посвященной матчу.

Позже легионер убрал лайк и отписался от страницы, но это не осталось незамеченным.

Напомним, Тоиров в 2023 году стал игроком "Шахтера". До этого, футболист из Таджикистана играл за "Атырау", цвета которого защищал с 2022 года.

Метки:
Шахтер Донецк Таджикистан Социальные сети Сборная России по футболу Сербия

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