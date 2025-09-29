Техническим поражением обернулся матч отбора на ЧМ-2026 по футболу

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес жёсткое решение по матчу отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными ЮАР и Лесото, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая 21 марта и завершившаяся победой южноафриканцев (2:0), была аннулирована. Причина - участие полузащитника Тебохо Мокоэны, который находился под дисквалификацией и не имел права выходить на поле.

Теперь сборной ЮАР засчитано техническое поражение со счётом 0:3, а национальная федерация оштрафована на десять тысяч швейцарских франков. Победа официально присуждена Лесото. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА.

Ситуация в группе С резко обострилась: у ЮАР и Бенина теперь по 14 очков, а Нигерия и Руанда отстают всего на три. Напомним, напрямую в финальную часть ЧМ-2026 выходит лишь победитель группы, а вторая команда отправится в стыковые матчи.

Ключевые поединки ЮАР пройдут 10 и 14 октября против Зимбабве и Руанды - именно они могут решить судьбу путёвки на чемпионат мира.