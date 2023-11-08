Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана перед матчами отбора к Евро-2024

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Сегодня 09:49
©Кадр из видео

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана, которая готовится к предстоящим матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Тагыберген приехал поддержать национальную команду, так как сам не сможет ей помочь. Как известно, Асхат получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура национального чемпионата с "Шахтером" (3:1), вследствие чего выбыл из строя примерно на шесть недель.

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Напомним, 17 ноября казахстанцы дома примут Сан-Марино. Игра на "Астана Арене" начнется в 21:00 по местному времени. А через три на выезде встретятся против Словении. Начало - в 01:45 по времени Астаны.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Ордабасы ФК КПЛ

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