Суперталант из европейского клуба отреагировал на вызов в сборную Казахстана на Лигу Наций

Полузащитник кипрского "Акритас Хлоракас" Галымжан Кенжебек прокомментировал попадание в окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

- Я очень рад, что оказался в списке сборной. Как в клубе относятся к частым вызовам в сборные? Конечно, все рады за меня! - отметил Кенжебек.

- Есть ли планы сменить клуб в зимний трансферный период?

- Не знаю. Ближе к зиме увидим, дай Аллах, что будет. Сейчас сконцентрирован только на ближайших матчах - и все, - подчеркнул футболист.

На данный момент Кенжебек в семи играх сезона за "Акритас" забил три гола и отдал одну голевую передачу.

21-летний вингер является воспитанником "Кайрата". Ранее в Казахстане он также выступал за "Мактаарал" и "Женис".

Добавим, что 14 ноября сборная Казахстана проведет домашний матч против австрийцев в Алматы, а 17 ноября сыграют в гостях против Норвегии.