Суперкомпьютер рассчитал шансы легионеров из КПЛ выиграть Кубок Азии

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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta представил шансы сборных выиграть предстоящий Кубок Азии, сообщают Vesti.kz.

Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре. По расчетам системы наибольшие шансы на победу на континентальном первенстве у команды Японии - 24,6 процента. Южная Корея занимает второе место - 14,3 процента, топ-3 замыкает Иран - 11,2. В топ-5 с близкими показателями расположились Австралия и Саудовская Аравия. У первых 10,7 процента, у вторых - 10,6.

А действующий чемпион континента и хозяин предстоящего турнира команда Катара, по расчетам суперкомпьютера, имеет 9,8 процента. На седьмом месте расположилась команда ОАЭ - 2,9, а сборная Узбекистана, в составе которой сыграют легионеры "Ордабасы" Бобур Абдухоликов и Шохбоз Умаров получила 2,4 процента. Узбекистан сыграет в группе B, их соперниками являются команды Индии, Сирии и Австралии. 

Напомним, что Умаров и Абдухоликов в прошедшем сезоне помогли "Ордабасы" впервые завоевать чемпионский титул.

Отметим, что также в составе сборной Узбекистана присутствует экс-форвард "Тобола" Игорь Сергеев.

 Фото: Opta Sports©

Метки:
Узбекистан Саудовская Аравия ОАЭ Япония Иран Южная Корея Катар Австралия

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