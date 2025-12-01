Суперкомпьютер представил шансы Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер статистической платформы Opta определил главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Лидируют сборные Испании, Франции и Англии: шансы на победу у испанцев — 17 процентов, у французов — 14,1 процента, у англичан — 11,8 процента.

Действующие чемпионы мира аргентинцы претендуют на защиту титула с вероятностью 8,7 процента.

Вероятность триумфа сборной Узбекистана оценивается в 0,2 процента, что делает её аутсайдером турнира.

Жеребьевка ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Узбекская команда будет участвовать из третьей корзины.