Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 21:01
 

Суперкомпьютер представил шансы Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу

  Комментарии

Поделиться
Суперкомпьютер представил шансы Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу ©instagram.com/uzbekistanfa

Суперкомпьютер статистической платформы Opta определил главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Суперкомпьютер статистической платформы Opta определил главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Лидируют сборные Испании, Франции и Англии: шансы на победу у испанцев — 17 процентов, у французов — 14,1 процента, у англичан — 11,8 процента.

Действующие чемпионы мира аргентинцы претендуют на защиту титула с вероятностью 8,7 процента.

Вероятность триумфа сборной Узбекистана оценивается в 0,2 процента, что делает её аутсайдером турнира.

Жеребьевка ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Узбекская команда будет участвовать из третьей корзины.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 54 человек

Реклама

Живи спортом!