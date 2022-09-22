Супергол от Казахстана, или как стартовал матч на повышение в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу играет вничью после первого тайма против Беларуси в домашнем матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz. Конкуренты получили три желтые карточки.

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

На 24-й минуте матча Аслан Дарабаев пробивал с нескольких метров по воротам, но голкипер парировал удар.

На 29-й минуте защитник Михаил Габышев пробил голкипера конкурентов мощным ударом и открыл счет в игре.

На 47-й минуте игры Павел Савицкий забил ответный мяч после розыгрыша штрафного удара.

Рефери встречи показал три желтые карточки: предупреждены Бахтиер Зайнутдинов с Асхатом Тагыбергеном у Казахстана и Кирилл Печенин у Беларуси.

Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном. Подопечные Магомеда Адиева имеют несколько вариантов на повышение.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →