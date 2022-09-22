Супергол от Казахстана, или как стартовал матч на повышение в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу играет вничью после первого тайма против Беларуси в домашнем матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz. Конкуренты получили три желтые карточки.
Первый тайм завершился со счетом 1:1.
На 24-й минуте матча Аслан Дарабаев пробивал с нескольких метров по воротам, но голкипер парировал удар.
На 29-й минуте защитник Михаил Габышев пробил голкипера конкурентов мощным ударом и открыл счет в игре.
На 47-й минуте игры Павел Савицкий забил ответный мяч после розыгрыша штрафного удара.
Рефери встречи показал три желтые карточки: предупреждены Бахтиер Зайнутдинов с Асхатом Тагыбергеном у Казахстана и Кирилл Печенин у Беларуси.
Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном. Подопечные Магомеда Адиева имеют несколько вариантов на повышение.
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