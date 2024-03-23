Сборная Испании по футболу сенсационно уступила команде Колумбии в товарищеском матче, прошедшем в столице Англии - Лондоне, передает Vesti.kz.

Судьбу упорного противостояния решил один единственный гол. На 61-ой минуте Даниэль Муньос точным выстрелом принес победу южноамериканцам. Он подстроился под навесную передачу и красиво ударом ножницами завершил атаку.

Отметим, что сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы и один раз выигрывала чемпионат мира. В свою очередь, колумбийцы становились победителями Кубка Америки, а на ЧМ доходили до четвертьфинала. Тем не менее, в рейтинге ФИФА южноамериканцы занимают 14-ое место, а испанцы опережают их всего на шесть позиций.