"Стыдно не будет". Адиев раскрыл секрет работы с казахстанцами в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:15
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев разобрал в интервью для "Чемпионата" досрочную победу в Лиге наций и рассказал об изменениях, которые привели к успеху, передает корреспондент Vesti.kz. Он выиграл турнир за тур до финиша.

Казахстанцы вышли в дивизион B, а российский специалист раскрыл, что изменилось в команде для этого триумфа.

"Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Я немного другого формата человек и тренер. Приходя в команду, я не ставлю задач занять какое-то место. Задача, которую я себе ставлю, - сделать конкурентоспособную команду, чтобы она могла противостоять любому сопернику и дома, и на выезде. При подписании контракта я руководителям всегда говорю: "Не знаю, приведет ли моя работа к успеху, но стыдно вам за команду не будет".

Это мой главный аргумент. Главное - делать свою работу профессионально и искренне, а потом смотреть, к чему это приведет. Сейчас итогом стало первое место, и я счастлив. На протяжении своей тренерской карьеры я обычно боролся за выживание, какие бы команды ни были. Возможностей претендовать на большее, да и таких бюджетов, чтобы бороться за первое место, у меня не было. А тут представилась возможность - и я с первого раза выиграл группу. Я безумно рад.

Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашел ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей. Парни поверили в нас, а мы постарались добавить им ментальности, потому что эти футболисты не отличаются от прежнего созыва - исключения есть, но костяк тот же. Мы просто дали им понимание, что они могут и что нет непреодолимых соперников на нашем пути", - высказался о досрочной победе в турнире Адиев.

Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Адиев Магомед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:57
Сборные
Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"
Вчера , 21:03
Сборные
В Европе выделили успех сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера , 19:27
Сборные
Плачевная статистика и самый дешевый состав. Чем выделяется сборная Казахстана среди команд дивизиона В Лиги наций
Вчера , 14:58
Сборные
Аргентина решила судьбу тренера перед ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 11:59
Сборные
Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года
Вчера , 11:40
Сборные
Фанат выбежал на поле во время матча и получил от Месси автограф на спине
Вчера , 10:34
Сборные
Звездная Англия и Холанд? С кем сыграет сборная Казахстана в дивизионе B Лиги наций
Вчера , 10:14
Сборные
Где Казахстан? Определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
Вчера , 09:52
Сборные
Вратарь сборной Казахстана "выстрелил" в Лиге наций
Вчера , 09:27
Сборные
Дубль Месси помог Аргентине разгромить Ямайку
© 2008 - 2022 ТОО «EML»