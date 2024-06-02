Станислав Черчесов сделал заявление о назначении в сборную Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. Предполагаемый срок контракта - 2+1.

"Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Прежний наставник национальной команды Магомед Адиев 31 мая покинул свой пост. По слухам именно Адиев рекомендовал Черчесова Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что Адиев возглавлял команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, раз сыграла вничью и допустила девять поражений

С весны этого года Адиев начал параллельно тренировать "Ахмата". Приняв команду в зоне вылета, он смог помочь поднять команду до десятого места в РПЛ.

Что касается Черчесова, то последним местом его работы был венгерский "Ференцварош", который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Отмечается, что Черчесов также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.