Фаворит на пост главного тренера сборной Казахстана прибыл в Астану. Подробности

Российский специалист Станислав Черчесов близок к назначению на пост главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

По информации источника Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. Предполагаемый срок контракта — 2+1.

Отмечается, что Черчесов также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Ранее сообщалось, что 60-летнего тренера казахстанской федерации футбола рекомендовал Магомед Адиев, покинувшую сборную Казахстана на этой неделе. Кроме того, уточнялось, что личный оклад Черчесова в Казахстане составит 1,2 миллиона евро в год.

Последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Сборная России под руководством Черчесова доходила до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также он тренировал польскую "Легию", российские "Динамо" (Москва), "Амкар", "Терек", "Жемчужину", "Спартак" (Москва) и австрийский "Ваккер-Тироль".