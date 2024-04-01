Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России

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Сегодня 14:12
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Появились подробности натурализации форварда "Актобе" Идриса Умаева для сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Умаев получит паспорт Казахстана примерно через полтора месяца.

Отмечается, что получение им гражданства затягивается из-за бюрократических проволочек. Паспорт Республики Казахстан это не какая-то справка, а серьезный документ и получить его не так просто. Гражданство РК принимают согласно Указу Президента страны (скопом всех одобренных заявителей за определенный период). Ожидается, что он выйдет в мае.

По данным различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом сам 25-летний игрок ранее вызывался в сборные России до 20 и 21 года.

В Казахстане он также защищал цвета карагандинского "Шахтера". В нынешнем сезоне КПЛ он забил 3 гола и сделал 1 одну результативную передачу после двух матчей за "Актобе".

В его клубной карьере еще были российские "Ахмат", "Химки", "Чайка", "Енисей" и литовская "Паланга".

Метки:
КПЛ Актобе ФК Сборная РК по футболу

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