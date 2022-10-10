Стало известно расписание сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе H вместе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии.

Расписание матчей сборной Казахстана:

23 марта, 20:00 - Казахстан - Словения

26 марта, 19:00 - Казахстан - Дания

16/17 июня, 00:45 - Сан-Марино - Казахстан

19/20 июня, 00:45 - Северная Ирландия - Казахстан

7 сентября, 20:00 - Казахстан - Финляндия

10 сентября, 19:00 - Казахстан - Северная Ирландия

14/15 октября, 00:45 - Дания - Казахстан

17/18 октября, 00:45 - Финляндия - Казахстан

17 ноября, 20:00 - Казахстан - Сан-Марино

20/21 ноября, 00:45 - Словения - Казахстан

* - Все матчи по времени Астаны.