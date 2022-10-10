Стало известно расписание сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:04
©КФФ

Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе H вместе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии.

Расписание матчей сборной Казахстана:

23 марта, 20:00 - Казахстан - Словения
26 марта, 19:00 - Казахстан - Дания
16/17 июня, 00:45 - Сан-Марино - Казахстан
19/20 июня, 00:45 - Северная Ирландия - Казахстан
7 сентября, 20:00 - Казахстан - Финляндия
10 сентября, 19:00 - Казахстан - Северная Ирландия
14/15 октября, 00:45 - Дания - Казахстан
17/18 октября, 00:45 - Финляндия - Казахстан
17 ноября, 20:00 - Казахстан - Сан-Марино
20/21 ноября, 00:45 - Словения - Казахстан

* - Все матчи по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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