Стало известно расписание сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе H вместе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии.
Расписание матчей сборной Казахстана:
23 марта, 20:00 - Казахстан - Словения
26 марта, 19:00 - Казахстан - Дания
16/17 июня, 00:45 - Сан-Марино - Казахстан
19/20 июня, 00:45 - Северная Ирландия - Казахстан
7 сентября, 20:00 - Казахстан - Финляндия
10 сентября, 19:00 - Казахстан - Северная Ирландия
14/15 октября, 00:45 - Дания - Казахстан
17/18 октября, 00:45 - Финляндия - Казахстан
17 ноября, 20:00 - Казахстан - Сан-Марино
20/21 ноября, 00:45 - Словения - Казахстан
* - Все матчи по времени Астаны.