Стало известно, каких тренеров рассматривали для сборной Казахстана

Стало известно, какие кандидатуры рассматривали на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

После поражения от Бельгии (0:6) в отборе ЧМ-2026 Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера национальной команды, однако в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) её по-прежнему не приняли. На данный момент будущее Алиева не прояснено.

"Вчера известный блогер Эльдар Аманбаев выпустил инсайд на ночь (он, кстати, так и назывался) о том, что руководство КФФ интересовалось Фабио Каннаваро. Но тот оказался слишком дорог. Мы задались вопросом, а кого еще рассматривает федерация на этот пост?

Начали активно пробивать в том числе через коллег. И выяснилось, что в шорт или лонг-листе был Массимо Каррера, который приводил московский "Спартак" к чемпионству. Поговаривали об интересе к какому-то поляку, другому европейцу. Но пока текущими делами сборной занимается ...Али Алиев. Конкретно он готовит данные по каждому футболисту для нового наставника.

Была, к слову, мысль временно назначить местного специалиста. Но здесь проблема в том, что никто не горит желанием в такой сложный период браться за бразды правления национальной команды, - пишет Серый CARDINAL.