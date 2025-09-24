Стало известно, каких тренеров рассматривали для сборной Казахстана

Стало известно, какие кандидатуры рассматривали на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
После поражения от Бельгии (0:6) в отборе ЧМ-2026 Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера национальной команды, однако в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) её по-прежнему не приняли. На данный момент будущее Алиева не прояснено.
"Вчера известный блогер Эльдар Аманбаев выпустил инсайд на ночь (он, кстати, так и назывался) о том, что руководство КФФ интересовалось Фабио Каннаваро. Но тот оказался слишком дорог. Мы задались вопросом, а кого еще рассматривает федерация на этот пост?
Начали активно пробивать в том числе через коллег. И выяснилось, что в шорт или лонг-листе был Массимо Каррера, который приводил московский "Спартак" к чемпионству. Поговаривали об интересе к какому-то поляку, другому европейцу. Но пока текущими делами сборной занимается ...Али Алиев. Конкретно он готовит данные по каждому футболисту для нового наставника.
Была, к слову, мысль временно назначить местного специалиста. Но здесь проблема в том, что никто не горит желанием в такой сложный период браться за бразды правления национальной команды, - пишет Серый CARDINAL.
После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе к чемпионату мира-2026.Турнирная таблица группы J
1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)
10 октября. Казахстан – Лихтенштейн
13 октября. Северная Македония – Казахстан
15 ноября. Казахстан – Бельгия