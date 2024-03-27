Стали известны все участники Евро-2024

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Сегодня 03:45
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Определились все участники чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом в Германии, сообщают Vesti.kz.

Окончательный состав участников турнира сформирован после плей-офф Лиги наций, по итогам которого на Евро-2024 пробились сборные Грузии, Украины и Польши.

В финальной стадии чемпионата Европы сыграют следующие сборные: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Словения, Чехия, Грузия, Украина, Хорватия и Польша.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Окончательный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Лига наций

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