Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бразилии возглавила рейтинг участников чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от Goal.com, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первой десятке - только две команды не из Европы.
Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Также в тройку вошли Франция и Аргентина.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2022
1. Бразилия;
2. Франция;
3. Аргентина;
4. Испания;
5. Германия;
6. Англия;
7. Нидерланды;
8. Бельгия;
9. Дания;
10. Португалия.
Напомним, что ЧМ-2018 выиграла Франция, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2. Победителем мундиаля 2014 года стала сборная Германии, которая в дополнительное время обыграла Аргентину.
Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.