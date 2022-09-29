Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бразилии возглавила рейтинг участников чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от Goal.com, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первой десятке - только две команды не из Европы.

Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Также в тройку вошли Франция и Аргентина.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2022

1. Бразилия;

2. Франция;

3. Аргентина;

4. Испания;

5. Германия;

6. Англия;

7. Нидерланды;

8. Бельгия;

9. Дания;

10. Португалия.

Напомним, что ЧМ-2018 выиграла Франция, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2. Победителем мундиаля 2014 года стала сборная Германии, которая в дополнительное время обыграла Аргентину.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.