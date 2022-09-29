Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:53
©radiokp.ru

Сборная Бразилии возглавила рейтинг участников чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от Goal.com, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первой десятке - только две команды не из Европы. 

Команда Тите названа главным фаворитом на победу в турнире, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Также в тройку вошли Франция и Аргентина.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2022

1. Бразилия;

2. Франция;

3. Аргентина;

4. Испания;

5. Германия;

6. Англия;

7. Нидерланды;

8. Бельгия;

9. Дания;

10. Португалия.

Напомним, что ЧМ-2018 выиграла Франция, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2. Победителем мундиаля 2014 года стала сборная Германии, которая в дополнительное время обыграла Аргентину.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧМ-2022 по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:53
Сборные
Стали известны фавориты ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 09:08
Сборные
Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций
Сегодня , 08:38
Сборные
В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане
Сегодня , 08:15
Сборные
"Стыдно не будет". Адиев раскрыл секрет работы с казахстанцами в Лиге наций
Сегодня , 07:57
Сборные
Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"
Вчера , 21:03
Сборные
В Европе выделили успех сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера , 19:27
Сборные
Плачевная статистика и самый дешевый состав. Чем выделяется сборная Казахстана среди команд дивизиона В Лиги наций
Вчера , 14:58
Сборные
Аргентина решила судьбу тренера перед ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 11:59
Сборные
Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года
Вчера , 11:40
Сборные
Фанат выбежал на поле во время матча и получил от Месси автограф на спине
© 2008 - 2022 ТОО «EML»