Стала известна позиция Черчесова по натурализации российского футболиста

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Вчера 14:20
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Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу положительно относится к возможной смене гражданства лидера и нападающего "Актобе" Идриса Умаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Грозного в текущем году подал документы на смену гражданства, чтобы играть за сборную Казахстана. Однако решение этого вопроса займет определенное время.

Именно поэтому 25-летний Умаев не сыграл в мартовской стыковой игре против Греции в Афинах, а также товарищеских матчах против Люксембурга, Армении и Азербайджана.

Добавим, что отец футболиста родился в Алматинской области.

Новый главный тренер Станислав Черчесов намерен следить за игрой Умаева после получения казахстанского паспорта. В случае, если его уровень будет соответствовать национальной сборной, форвард будет вызван в нее.

В текущем сезоне КПЛ на счету нападающего "Актобе" 14 матчей, в которых он забил пять голов и сделал три ассиста. Также на счету Умаева гол в гостевой игре квалификации Лиги конференций против "Сараево".

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Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Актобе ФК Футбол

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