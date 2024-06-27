Стала известна позиция Черчесова по натурализации футболистов в сборной Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможной натурализации футболистов для национальной команды, сообщают Vesti.kz.
"Я это не люблю. Но если у футболиста есть паспорт, я не вижу проблем. А кого-то просить получить паспорт, чтобы играл за сборную – неправильно. Потом ты становишься ему должен. Вот этого я не хочу. Но если игрок имеет юридическое право играть за сборную, без нашего влияния, то пожалуйста", - цитирует специалиста пресс-служба КФФ.
Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня этого года, подписав контракт по схеме "2+2". В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.
Последним местом работы специалиста был венгерский "Ференцварош", вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат страны.
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