Стал известен состав сборной Азербайджана на матч с Казахстаном

Портал Azerisport.com опубликовал ориентировочные стартовые составы сборных Азербайджана и Казахстана на предстоящий товарищеский матч, передают Vesti.kz.

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Гисмат Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели.

Казахстан: Игорь Шацкий, Нуралы Алип, Алибек Касым, Александр Марочкин, Еркин Тапалов, Ян Вороговский, Адилет Садыбеков, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Максим Самородов, Эльхан Астанов.

Напомним, матч пройдет 11 июня на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее и начнется в 19:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.