Стал известен исход матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024

Ирландский обозреватель Джулиан Тейлор прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий матч между сборными Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024 . В ходе беседы специалист оценил соперников и дал прогноз на исход игры.

Встреча пройдет в ночь на 20 июня в Белфасте. Начало - в 00:45 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Это важный матч для Северной Ирландии. После обидного поражения в Копенгагене, футболисты очень злы и настроены отыграться на Казахстане. Затяжной выезд казахстанцев также внесет определенные коррективы. Хозяева постараются победить убедительно. Казахстанские футболисты уже не являются явными аутсайдерами. В нынешнем виде команда способна создавать проблемы и удивлять любого соперника. Легкой прогулки не будет, но Северная Ирландия победит", - отметил Тейлор.

"Казахстан рвется на Евро-2024!". В России разобрали успех команды Адиева

Перед этим матчем Казахстан с 6 очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав 3 балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.

Ранее был сделан смелый прогноз на предстоящий матч в Белфасте, а наставник гостей Магомед Адиев поделился своими ожиданиями, прокомментировав также возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче