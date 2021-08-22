Cборная Боснии и Герцеговины по футболу определилась с составом на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против команды Франции и Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Футбольный союз страны.

Боснийцы матч с действующими чемпионами мира проведут на выезде 1 сентября, а 7-го числа примут Казахстан. Между этими играми подопечные Ивайло Петева 4 числа проведут товарищескую встречу против Кувейта.

Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

Вызов в сборную Боснии и Герцеговины получили следующие футболисты:

Вратари: Ибрагим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция)

Защитники: Бранимир Ципетич ("Локомотив", Хорватия), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эльдар Цивич, Аднан Ковичевич (оба – "Ференцварош", Венгрия), Анель Ахмедоджич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александр Йовичич ("Горица", Словения);

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Степан Лончар ("Ференцварош", Венгрия), Миралем Пьянич ("Барселона", Испания), Амер Гояк ("Динамо" Загреб, Хорватия), Гойко Чимирот ("Стандард", Бельгия), Раде Крунич ("Милан", Италия), Харис Хайрадинович ("Касымпаша", Турция), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария), Ади Налич ("Мальме", Швеция);

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" Загреб, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия);

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