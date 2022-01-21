Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций потерпел крупное поражение

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Сегодня 18:53

Сборная Молдовы по футболу провела товарищеский матч с Южной Кореей. Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 4:0 в пользу корейской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей отличились Джин-Кью Ким (20-я минута), Сын Хо Бэк (33-я), Чхан Хун Квон (48-я) и Ук Чо Ен (90+4-я, пенальти).

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 (на стадионе "Зимбру) и 29 марта (на стадионе "Астана Арена") 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.

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Метки:
Молдова Лига наций Сборная РК по футболу Южная Корея


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