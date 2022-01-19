Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций проиграл, ведя 2:0 к 13-й минуте

©Молдавская федерация футбола
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Сегодня 11:21

Соперник сборной Казахстана по футболу по стыковым матчам в Лиге наций - команда Молдовы - уступила в товарищеском поединке Уганде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Молдаване уже к 13-й минуте встречи, проходившей в Анталии, вели со счетом 2:0. Но еще в первом тайме позволили сопернику отыграть один мяч.

А после перерыва африканцы забили еще дважды и одержали волевую победу.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи против Молдовы 24 (на стадионе "Зимбру) и 29 марта (на стадионе "Астана Арена") 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.

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Метки:
Сборная РК по футболу Молдова Лига наций


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