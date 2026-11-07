Соперник сборной Казахстана рассказал о потерях перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Молдовы Лилиан Попеску рассказал об отсутствующих в составе на ближайшие матчи Лиги наций. 13 ноября они дома сыграют с национальной дружиной Казахстана, передают Vesti.kz.

"Мы хотели видеть и Иона Николаеску, и Михаила Каймакова. К сожалению, Каймаков ещё только начинает восстанавливаться, а Нико требуется больше времени. Дамашкан, как вы знаете, был вызван на прошлый сбор. Тогда он сказал, что для него клуб имеет первостепенное значение.

Лично я не вижу большой разницы. Уверен, что игроки, которые на данный момент находятся в составе, в соответствии с технико-тактическими требованиями, соответствуют, и надеюсь, что это принесёт свои плоды", - цитирует слова Попеску Moldfootball.