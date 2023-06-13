Соперник сборной Казахстана по футболу понес потери

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Сегодня 21:57
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Три игрока сборной Северной Ирландии не смогут принять участия в предстоящем отборочном матче Чемпионата Европы-2024 против команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Своей команде не сможет помочь 31-летний нападающий Конор Вашингтон, имеющий на своем счету 37 матчей и шесть голов за английский клуб "Ротерем Юнайтед", а также Джош Мадженнис, 33-летний нападающий с 71 матчем и десятью голами в активе за "Уиган Атлетик", и Шейн Фергюсон, 31-летний полузащитник с 57 матчами и двумя голами в составе "Ротерем Юнайтед". Все они выбыли из-за травм.

16 июня Северная Ирландия сыграет на выезде с Данией. Матч с Казахстаном пройдет в Белфасте 19 июня.

Команда Казахстана перед визитом на британский остров 16 июня сыграет в Парме (Италия) против Сан-Марино.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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