Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия выразил надежду, что вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа возобновит выступления за национальную команду, передают Vesti.kz.

Ранее вратарь приостановил карьеру в составе "красных дьяволов" из-за конфликта с предыдущим тренером Доменико Тедеско.

"Тибо Куртуа — один из самых опытных и квалифицированных футболистов Бельгии. У Матца Селса и Коэна Кастельса много отличных качеств, однако, на мой взгляд, лучший вратарь в мире — Куртуа. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать, будущее покажет. Но уже есть первые положительные сигналы", — приводит слова Гарсии HLN.