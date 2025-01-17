Соперник Казахстана в группе отбора на ЧМ-2026 уволил тренера

Сборная Бельгии по футболу объявила об уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско, передают Vesti.kz.

Тедеско находился в этой должности с февраля 2023 года. С ним бельгийцы успешно выступили в отборочном турнире к чемпионату Европы. Однако в финальной стадии континентального турнира выступили не так убедительно, как ожидалось, как и во время последующего розыгрыша Лиги наций.

"Я всегда гордился тем, что был тренером "красных дьяволов", и мы вместе добились великих свершений. Сейчас великая история, к сожалению, подходит к концу. Я на 100 процентов уверен, что команда выиграет у Украины и без проблем попадет на чемпионат мира. Эта команда все еще находится в начале своего развития и в ближайшие годы произведет фурор. Я от всего сердца желаю игрокам, замечательному персоналу федерации и болельщикам всего наилучшего", - сказал Тедеско.

Тедеско также тренировал "Лейпциг", московский "Спартак", "Шальке", "Эрцгебирге", а также резервные команды "Хоффенхайма" и "Штутгарта".

Напомним, что Бельгия начнет отбор к ЧМ-2026 в группе J, где ее соперниками будут команды Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна.

Календарь игр в группе J приведен здесь.