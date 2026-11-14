"Собирай чемоданы и уходи!" Чемпион мира обрушился на Анчелотти после сенсационного поражения

Легендарный бразилец Ромарио обрушился с жёсткой критикой на Карло Анчелотти после сенсационного поражения сборной Бразилии от Японии (2:3) в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Чемпион мира 1994 года призвал итальянского специалиста немедленно покинуть свой пост и вернуться к клубной работе. В социальных сетях Ромарио не стал подбирать выражения, заявив, что достижения Анчелотти на клубном уровне не имеют значения, пока он не может добиться результата с национальной командой.

"Анчелотти, хватит! Собирай чемоданы и уходи! Никто не оспаривает твои заслуги. Ты один из величайших тренеров в истории футбола, но всё это было на клубном уровне. В сборной Бразилии ты до сих пор не доказал, зачем вообще сюда пришёл. С нас достаточно! Хочешь тренировать дальше - возвращайся в клубы, где ты добился признания. Бразилия не может просто сидеть и ждать", - написал бывший нападающий.

Кроме того, Ромарио обратился к руководству Бразильской конфедерации футбола с призывом не затягивать с решением об отставке итальянца. По его мнению, дальнейшее ожидание может обернуться для сборной очередным провалом на чемпионате мира.

"Мы уже достаточно опозорились. Нельзя рисковать ещё одним провалом на чемпионате мира. После мундиаля будет слишком поздно сожалеть. Действовать нужно сейчас!" - подчеркнул Ромарио.



