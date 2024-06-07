Смаков назвал разницу между сборными Казахстана и Армении

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Вчера 13:47
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Экс-капитан сборной Казахстана по футболу и рекордсмен по количеству игр в ее составе Самат Смаков высказался о предстоящем матче национальной команды против Армении, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Товарищеский матч в Ереване состоится сегодня, 7 июня.

"Матч Армении и Казахстана – это матч двух практически равных команд. Разница лишь в том, что в составе Армении, если я не ошибаюсь, большее количество игроков выступает в зарубежных чемпионатах. Что касается нашей сборной, думаю, что предстоящая игра в первую очередь будет хорошей пищей для размышления нового тренерского штаба", - заявил Смаков.

Для сборной Казахстана этот матч будет первым после ухода прежнего главного тренера Магомеда Адиева. 3 июня национальную команду возглавил другой российский специалист Станислав Черчесов.

Впрочем, дебют Черчесова состоится не в этой игре. В Ереване командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

Метки:
Смаков Самат Сборная РК по футболу Армения Футбол

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