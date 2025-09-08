Смаков, Жумаскалиев и Бабаян. Кто возглавит сборную Казахстана после Алиева?

Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в квалификации чемпионата мира-2026. КорреспондентVesti.kz предполагает, кто может стать временной фигурой в роли наставника национальной команды на остаток отборочного цикла.

На данный у сборной остались три официальных матча в отборе на ЧМ-2026. Вопросов относительно тренера много. В первую очередь, надо сказать, что никто в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) не утвердил прошение Алиева об отставке. Если же это произойдет, искать тренера придется оперативно. Есть ли необходимость сейчас назначать условного дорогостоящего иностранного специалиста? Едва ли он что-то глобально перестроит за три матча.

Порой, в подобных ситуациях назначают помощников главного тренера, поскольку они в контексте, они знают состояние игроков. В такой ситуации напрашивается кандидатура Нурбола Жумаскалиева. Он входил в штаб Алиева, при этом у него есть самостоятельная работа в клубе - родном "Тоболе". Другое дело, согласиться ли сам Нурбол Жардемович. Шансы испортить себе репутацию и получить лишнее давление - огромны, а вот получить постоянный контракт и дать результат - призрачны.

Впрочем, это касается и всех остальных кандидатов с возможной приставкой И.О. Ведь на такую роль если и пойдут, то только местные. Для условных Самата Смакова, Григория Бабаяна или Кайрата Нурдаулетова - это тоже риск.

Но всех их точно могут рассмотреть. Надо сказать, что на столь коротком отрезке матчей сборных, скорее, необходим тренер-мотиватор, который сможет зажечь команду и, к тому же, обладающим повсеместным авторитетом. В этом смысле Смаков подходит лучше остальных, однако его тренерский опыт - самый скромный из всех перечисленных.

Так или иначе, КФФ придется принять непростое решение. Опыт последних тренеров сборной Казахстана просто безжалостен по отношению к ним, ведь, от болезненных разгромов не уцелели ни Магомед Адиев, ни Станислав Черчесов, ни Али Алиев.

Напомним, следующие матчи наша сборная проведет в октябре - 10-го числа Казахстан примет Лихтенштейн, а 13-го числа на выезде сыграет с Северной Македонией.

Завершит отборочную кампанию сборная Казахстана в ноябре - 15-го числа сыграет дома с Бельгией.

Фото: Али Алиев, КФФ©