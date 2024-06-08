Следующий соперник сборной Казахстана избежал разгрома в последний момент

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:30
©IG/fshforg

Сборная Азербайджана по футболу проиграла товарищеский матч команде Албании. Встреча проходила на нейтральном поле в Венгрии, сообщают Vesti.kz.

Команда Албании владела инициативой по ходу матча. К перерыву они вели с минимальным преимуществом благодаря голу Недима Байрами на 11-й минуте. Но самой результативной получилась заключительная десятиминутка.

Сначала Рей Манай (81') удвоил счет, а затем Казим Лачи (87') довел его до разгромного. Но азербайджанской сборной удалось избежать такого разрыва благодаря точному удару Мусы Гурбанлы на 90-й минуте.

Стоит отметить, что уже 11 июня сборная Азербайджана на этом же поле проведет спарринг с национальной командой Казахстана

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Албания Азербайджан Венгрия Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:05
Сборные
Пенальти и два гола в концовке решили судьбу матча Казахстана с Грузией
Сегодня , 19:35
Сборные
Сборная Казахстана отправилась на второй матч после ухода Адиева
Сегодня , 17:26
Сборные
Вскрылась главная проблема Казахстана после ухода Адиева
Сегодня , 13:35
Сборные
Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024
Сегодня , 11:30
Сборные
Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
Сегодня , 10:30
Сборные
"Глаза откройте!". Игрок сборной Казахстана эмоционально отреагировал на критику
Сегодня , 09:30
Сборные
Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
Сегодня , 08:30
Сборные
Следующий соперник сборной Казахстана избежал разгрома в последний момент
Сегодня , 08:00
Сборные
Тренер сборной Казахстана объяснил поражение от Армении
Сегодня , 07:40
Сборные
Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России
© 2008 - 2024 ТОО «EML»