Следующий соперник сборной Казахстана избежал разгрома в последний момент

Сборная Азербайджана по футболу проиграла товарищеский матч команде Албании. Встреча проходила на нейтральном поле в Венгрии, сообщают Vesti.kz.

Команда Албании владела инициативой по ходу матча. К перерыву они вели с минимальным преимуществом благодаря голу Недима Байрами на 11-й минуте. Но самой результативной получилась заключительная десятиминутка.

Сначала Рей Манай (81') удвоил счет, а затем Казим Лачи (87') довел его до разгромного. Но азербайджанской сборной удалось избежать такого разрыва благодаря точному удару Мусы Гурбанлы на 90-й минуте.

Стоит отметить, что уже 11 июня сборная Азербайджана на этом же поле проведет спарринг с национальной командой Казахстана.