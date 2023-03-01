Скончался рекордсмен чемпионатов мира по футболу

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Экс-футболист сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина смерти не уточняется.

Фонтен стал автором рекорда по количеству голов на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года в Швеции он забил 13 мячей. Тогда сборная Франции завоевала бронзовые награды.

Форвард выступал в составе национальной команды с 1953 по 1960 год. Всего он забил 30 мячей в 21-м матче.

На клубном уровне футболист выступал за марокканскую "Касабланку", а также французские "Ниццу" и "Реймс".

Будучи тренером, Фонтен возглавлял сборную Франции. Также он тренировал французские "Баньер-де-Люшони", ПСЖ, "Тулузу" и сборную Марокко.

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Метки:
Утраты Чемпионат мира по футболу Франция

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