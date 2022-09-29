Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за триумф в Лиге наций

Стало известно, сколько заработала сборная Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За участие в Лиге наций всем сборным гарантированно начисляются суммы. Так, командам из дивизиона С положено по 1,125 миллиона долларов. Согласно расписанию выплат УЕФА, все победители групп получают вдвое больше стандартной суммы. Так как казахстанцы стали победителями квартета 3, они должны заработать 2,25 миллиона евро.

Отметим, что победа в группе Лиги наций позволила казахстанской сборной выйти в дивизион В, также она получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →