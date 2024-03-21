В скандальном матче выявили возможного соперника Казахстана за Евро

В Тбилиси завершился матч первого полуфинального противостояния стыков Евро-2024 между сборными Грузии и Люксембурга. В итоге путевку в финал добыли именно хозяева, сообщают Vesti.kz.

Матч между двумя национальными дружинами завершился победой Грузии со счетом 2:0. На 41-й и 64-й минутах голами отметился нападающий Буду Зивзивадзе.

Спорный эпизод случился в начале второго тайма. На 53-й минуте гости забили и сравняли счет благодаря Жерсону Родригешу. Но взятие ворот было отменено после просмотра VAR: испанская бригада арбитров увидела в одном из предыдущих эпизодов нарушение правил со стороны игрока сборной Люксембурга на сопернике. В итоге вместо 1:1 Люксембург получил отмену гола, удаление защитника Максима Шано и опасный штрафной в свои ворота. После этого грузинской сборной удалось закрепить преимущество и одержать победу.

Благодаря этому успеху сборная Грузии пробилась в финал стыковых противостояний. Теперь команда в одной победе от попадания на Евро-2024. Что касается сборной Люксембурга, то она потеряла шансы попасть на континентальное первенство.

Теперь в финале, 26 марта, грузинские футболисты у себя дома сыграют либо с Грецией, либо с Казахстаном. Результат этой встречи будет известен через несколько часов.