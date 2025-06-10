"Шансы есть". Эксперт высказался о выходе Казахстана из группы отбора ЧМ-2026

Российский журналист Александр Троицкий высказался о поражении сборной Казахстана в матче против Северной Македонии в рамках отбора к чемпионату мира-2026 (0:1), передают Vesti.kz.

Эксперт подчеркнул, что подопечные Али Алиева лучше смотрелись на поле, а также прокомментировал шансы Казахстана на выход из группы отборочного турнира.

"Очень обидно. У казахстанцев было игровое преимущество. Макс попал в перекладину, Дастан - в штангу. Македонцы, по сути, реализовали единственный свой голевой момент. Абсолютно не заслужили хозяева поражения", - написал Троицкий в своем Telegram-канале.

"Тем не менее, имеем, что имеем. Не знаю, оставят Алиева или нет, но впечатления от игры приятные. Несмотря на результат.

Да, резко снижает себе сборная Казахстана шансы на выход из группы. Но они есть. Впереди много игр. Если проводить аналогии с квалификацией ЕВРО при Адиеве, то Северная Македония это Финляндия. Дома проиграли, зато выиграли в гостях. Уэльс как Словения. Бельгия - как Дания. Как-то так воспринимаю", - добавил Троицкий.

Турнирное положение в группе J на данный момент:Северная Македония - 8 очков (4 игры)Уэльс - 7 очков (4 игры)Бельгия - 4 очко (2 игры)Казахстан - 3 очка (3 игры)Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)