Шанс для Покатилова? В сборной Казахстана могут сменить основного вратаря

Сборной Казахстана предстоит сыграть два заключительных матча в групповом этапе Лиги наций в ноябре. В этих играх Станислав Черчесов может пойти на изменения во вратарской позиции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб во главе с Черечесовым доверяет Игорю Шацкому, который уже несколько лет является первым номером в сборной Казахстана.

Но при этом, в сборной рассматривают вариант с использованием другого вратаря в ближайших матчах, в частности, в выездной игре с Норвегией. Тренерский штаб хочет проверить в условиях официального матча других кандидатов, вероятно, шанс может быть предоставлен Стасу Покатилову.

Перед игрой со Словенией в Алматы Черчесов позитивно отзывался о Шацком, но заметил, что у него был просчет в одном из матчей и довольно витиевато ответил, возможно ли смена вратаря:

"Не могу сказать, что в семи пропущенных мячах были ошибки Игоря, в Словении был только один просчет. Посмотрим, что скажет тренер вратарей, у нас есть время".

Возможно, Черчесов говорил о "просчете" в выездном матче в Любляне, когда Шацкий неудачно вышел из ворот и пропустил третий гол от Шешко.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Шацкий сыграл 23 матча, пропустил 26 голов и в семи играх сыграл на ноль. Что касается Покатилова, в 23 матчах КПЛ у него 21 пропущенный мяч и 11 "сухих" игр. Вратарь "Тобола" - лидер чемпионата Казахстана по количеству "сухих" матчей.

Добавим, что также в сборную Казахстана вызвали молодого вратаря "Жениса" Темирлана Анарбекова, ранее он являлся основным в молодежной сборной страны.