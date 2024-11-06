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Шанс для Покатилова? В сборной Казахстана могут сменить основного вратаря

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Сборной Казахстана предстоит сыграть два заключительных матча в групповом этапе Лиги наций в ноябре. В этих играх Станислав Черчесов может пойти на изменения во вратарской позиции, сообщает корреспондент Vesti.kz

Тренерский штаб во главе с Черечесовым доверяет Игорю Шацкому, который уже несколько лет является первым номером в сборной Казахстана. 

Но при этом, в сборной рассматривают вариант с использованием другого вратаря в ближайших матчах, в частности, в выездной игре с Норвегией. Тренерский штаб хочет проверить в условиях официального матча других кандидатов, вероятно, шанс может быть предоставлен Стасу Покатилову. 

Перед игрой со Словенией в Алматы Черчесов позитивно отзывался о Шацком, но заметил, что у него был просчет в одном из матчей и довольно витиевато ответил, возможно ли смена вратаря: 

"Не могу сказать, что в семи пропущенных мячах были ошибки Игоря, в Словении был только один просчет. Посмотрим, что скажет тренер вратарей, у нас есть время". 

Возможно, Черчесов говорил о "просчете" в выездном матче в Любляне, когда Шацкий неудачно вышел из ворот и пропустил третий гол от Шешко. 

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Шацкий сыграл 23 матча, пропустил 26 голов и в семи играх сыграл на ноль. Что касается Покатилова, в 23 матчах КПЛ у него 21 пропущенный мяч и 11 "сухих" игр. Вратарь "Тобола" - лидер чемпионата Казахстана по количеству "сухих" матчей. 

Добавим, что также в сборную Казахстана вызвали молодого вратаря "Жениса" Темирлана Анарбекова, ранее он являлся основным в молодежной сборной страны. 

 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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