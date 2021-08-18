Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на предстоящий матч отборочного раунда Евро-2023 против Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

УТС "молодежки" стартует 28 августа в Нур-Султане. В список вошли 25 игроков. Среди них оказались форвард Вячеслав Швырев, который неплохо себя проявляет в ФК "Кайрат-Москва", а также защитник "Актобе" Динмухамед Кашкен, который в свое время занимался в академии мадридского "Атлетико". А вот Еркебулан Сейдахмет из "Кайрата" оказался только в резервном списке.

Вратари: Данил Устименко ("Кайрат"), Вадим Петров ("Кызыл-Жар"), Кажымукан Толепберген ("Махтаарал").

Защитники: Динмухамед Кашкен, Алишер Ажимов (оба - "Актобе"), Александр Широбоков ("Кайрат"), Адилбек Жумаханов ("Атырау"), Лев Скворцов, Саги Совет (оба - "Астана"), Жалгас Жаксылыков ("Тараз"), Таир Нурсеитов ("Шахтер"), Нурали Мамырбаев ("Кыран"), Нурберген Нурбол ("Жетысу").

Полузащитники: Султан Сагнаев ("Астана"), Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев (все - "Кайрат"), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Арман Кенесов ("Кайсар"), Динмухамед Караман ("Тараз"), Максим Самородов ("Актобе").

Нападающие: Вячеслав Швырев ("Кайрат-Москва"), Матвей Герасимов ("Ислочь", Беларусь), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Владислав Прокопенко ("Астана").

Резерв: Владислав Саенко ("Кызыл-Жар"), Александр Довгаль ("Окжетпес"), Жаслан Каиркенов ("Атырау"), Жасулан Жумашев ("Тобол"), Еркебулан Сейдахмет, Равиль Ибрагимов (оба - "Кайрат"), Мирас Турлыбек ("Аксу"), Мейрамбек Калмырза ("Астана"), Иван Свиридов ("Шахтер").

Матч Казахстан - Дания пройдет 7 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало встречи - в 20:00 по столичному времени.

Напомним, что тренерский штаб "молодежки" пополнил известный в недавнем прошлом футболист Нурбол Жумаскалиев.

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